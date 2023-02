Prezidentka: SR má nádej byť lepšou krajinou práve vďaka skvelým ľuďom

Levoča 8. februára (TASR) - Po utorkovej (7. 2.) rozlúčkovej návšteve s prezidentom ČR Milošom Zemanom vo Vysokých Tatrách zavítala prezidentka SR Zuzana Čaputová do historickej Levoče. Práve tam odštartovala svoj regionálny výjazd na Spiši. Počas krátkeho vyhlásenia večer uviedla, že Slovensko má nádej byť lepšou krajinou aj vďaka ľuďom, ktorých tam stretla.



"Moje prvé kroky viedli, samozrejme, do Baziliky sv. Jakuba, opätovne si pozrieť oltár Majstra Pavla, potom som mala rokovanie s pánom primátorom, po ktorom nasledovalo stretnutie s osobnosťami regiónu z rôznych oblastí, zdravotníctva, školstva, sociálnych služieb i cirkvi. Stretla som odhodlaných a kompetentných ľudí, ktorí robia skvelé veci, niekedy napriek ťažkým podmienkam. V mnohých oblastiach treba zabrať, ale myslím si, že Slovensko má nádej byť lepšou krajinou práve pre to, že má skvelých ľudí," skonštatovala Čaputová.



Primátor Levoče Miroslav Vilkovský sa s prezidentkou stretol aj za zatvorenými dverami, v miestnosti, kde úradoval kedysi richtár spolu s notárom. Zhovárali sa podľa neho slov o ochrane pamiatkového fondu či transformácii miestnej nemocnice, ale aj o dosahoch energetickej krízy na samosprávy a zamestnanosti. "Pani prezidentka mala skutočne dostatok informácií o spišských nemocniciach, ktoré sú v prevažnej miere v súkromnom vlastníctve, sú teda obchodnými spoločnosťami. Živo ju zaujímalo fungovanie týchto zariadení," uviedol Vilkovský.



Utorkový program pokračoval zápisom do pamätnej knihy mesta, neskôr Levočania prezidentke odovzdali obraz miestneho výtvarníka Ľubomíra Repaského. Na diskusiu na pozvanie Kancelárie prezidenta SR pricestovalo 52 hostí. Išlo o zástupcov vedenia Levoče, okolitých miest a obcí, riaditeľov škôl, zariadení sociálnych služieb, terénnych sociálnych pracovníkov či zástupcov neziskového sektora z okresov Levoča, Kežmarok a Spišská Nová Ves.



Stredajší výjazd slovenskej prezidentky na Spiši pokračuje v Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. Navštívi spoločnosť Embraco Slovakia, neskôr sa v obci Toporec stretne s terénnymi pracovníkmi a učiteľkami miestnej materskej školy. V Kežmarku má prezidentka naplánované rokovanie s predstaviteľmi okresnej samosprávy, prezrie si aj miestnu kompostáreň a stretne sa so zamestnancami mestských verejnoprospešných služieb. Na záver navštívi miestny drevený artikulárny kostol.