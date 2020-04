Prezidentka SR sa v pondelok stretne s M. Krajniakom a M. Krajčím

Bratislava 24. apríla (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v pondelok (27. 4.) popoludní stretne v Prezidentskom paláci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom (Sme rodina) a ministrom zdravotníctva SR Marekom Krajčím (OĽaNO). Hovoriť by mali o situácii v zariadeniach sociálnych služieb. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.



Hlava štátu sa tento týždeň zaujímala o aktuálnu situáciu v zariadeniach sociálnych služieb, z ktorých časť čelí výskytu nového koronavírusu. "Prezidentka víta, že aktuálnou situáciou sa tento týždeň zaoberal aj Výbor Národnej rady SR pre sociálne veci. Vníma prísľuby ministrov, ale stále podľa nej zostáva množstvo otvorených otázok," priblížil.



Čaputová poukázala na to, že tlak, ktorému v súčasnosti čelia zriaďovatelia týchto zariadení, ich vedenie a najmä personál, je obrovský. Rovnako musia podľa jej slov čeliť zodpovednosti, ktorú nesú za životy a zdravie svojich klientov.



"Prezidentka v tejto zložitej situácii predovšetkým oceňuje úsilie a nasadenie opatrovateliek, ošetrovateliek, sociálnych pracovníčok a zdravotníckeho personálu a do všetkých zariadení sociálnych služieb, ktoré sa starajú o seniorov, poslala osobný ďakovný list. S viacerými z nich bola v kontakte prostredníctvom videorozhovorov," povedal Strižinec.



Doplnil, že začiatkom týždňa sa prezidentka stretla s predstaviteľkami a predstaviteľmi viacerých organizácií, ktoré združujú poskytovateľov sociálnych služieb, aby sa podrobne oboznámila s problémami, ktorým čelia.



Na stretnutí sa zúčastnili Anna Ghannamová z Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Cyril Korpesio zo Slovenskej katolíckej charity, Dana Grafiková z Komory opatrovateliek Slovenska, Lýdia Brichtová z Nezávislej platformy SocioFórum, Mária Kovaľová z Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb a expertka mesta Bratislava na seniorov a znevýhodnené skupiny Táňa Sedláková.