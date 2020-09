Prezidentka SR upozornila na dôležitosť zdravotníckych povolaní

Bratislava 2. septembra (TASR) – Posledné mesiace spojené s pandémiou nového koronavírusu poukázali na to, aké dôležité sú pre spoločnosť zdravotnícke povolania. Pri príležitosti otvorenia nového školského roka to na pôde Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici v Bratislave povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zdôraznila, že výber povolania zdravotnej sestry či zdravotníckeho pracovníka v nej vzbudzuje úctu.



"Doba, ktorú žijeme posledné mesiace, je výnimočná. Umožnila nám uvedomiť si mnohé, napríklad aj to, aké dôležité sú zdravotnícke profesie, ako veľmi dôležitá je aj profesia, ktorú ste si vy vybrali. Tá profesia nie je jednoduchá. Budete musieť robiť závažné rozhodnutia v rýchlom čase, ktoré majú obrovský dosah na životy a zdravie ľudí. Stretnete sa s ľuďmi, ktorí vám za to budú vďační, s ľuďmi, ktorí za to vďační nebudú. Ale chcem vám povedať, že moju úctu a rešpekt za výber vašej profesie máte už teraz," uviedla.



Podľa slov hlavy štátu je veľmi dôležité, ako k svojej profesii študenti pristupujú už teraz. "Jedna vec sa z učebníc naučiť nedá, a to je súcit. Súcit je kľúčový pre výkon vašej profesie. Ten treba v sebe objaviť a rozvíjať v živote. Skúste si možno predstaviť, keď budete stáť pri svojich pacientoch, že by ste v ich pozícii boli vy. Verím, že vám to pomôže, že vás to bude inšpirovať k tomu, aby ste podali svoj výkon v čo najväčšej forme a čo najviac ľudsky," doplnila.



Čaputová v príhovore študentom - budúcim zdravotníkom - pripomenula, aby sa dôsledne pripravovali na svoju profesiu, a aby chápali, aká dôležitá je pre celú spoločnosť. Verí, že sa nezopakujú obmedzenia, aké študentov stretli počas minulého školského roka. Zdôraznila, že to však závisí od osobnej zodpovednosti ľudí.