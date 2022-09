Prezidentka SR: Vzdávam úctu kráľovnej Alžbete II. a jej odkazu

Prečítajte si aj: Pohreb Alžbety II., Británia sa lúči s kráľovnou



Londýn 19. septembra (TASR) - Vzdávam úctu kráľovnej Alžbete II. a jej odkazu, neustálej inšpirácii pre každého lídra. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla v pondelok v príspevku na sociálnej sieti po štátnom pohrebe zosnulej britskej kráľovnej, na ktorom zastupovala Slovensko.Ako informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec, Zuzana Čaputová sa v nedeľu večer spolu s ďalšími pozvanými svetovými lídrami zúčastnila na recepcii podávanej novým britským kráľom Karolom III.dodala.Prezidentka odletí v pondelok z Londýna do New Yorku, kde v utorok vystúpi s prejavom v rámci všeobecnej rozpravy na 76. Valnom zhromaždení OSN.V New Yorku sa zúčastní aj na slávnostnej recepcii podávanej americkým prezidentom Joeom Bidenom a prvou dámou Jill Bidenovou. Stretne sa aj s generálnym tajomník OSN Antóniom Guterresom a absolvuje viaceré bilaterálne rokovania, ktorých témou bude aktuálna energetická kríza.