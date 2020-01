Prezidentka: Stále platí, že inštitút amnestie neplánujem uplatniť

Bratislava 5. januára (TASR) - Stále platí, že inštitút amnestie neplánujem uplatniť. Pokiaľ ide o milosti, čiže možnosť individuálneho omilostenia, je to vždy veľmi prísne viazané na konkrétny prípad. V rozhovore pre TASR to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



V prípade milosti má ísť podľa hlavy štátu o mimoriadny akt a takýmto spôsobom chce k nemu pristupovať aj v roku 2020. "Pokiaľ však ide o úmyselné závažné trestné činy, to je kategória, kde neinklinujem ani k udeleniu milosti," podotkla pre TASR prezidentka. Počas svojho doterajšieho funkčného obdobia udelila Čaputová minulý rok podmienečnú milosť v septembri 48-ročnému mužovi, ktorého dvaja synovia sú vážne chorí. V novembri udelila individuálnu milosť 44-ročnému mužovi, ktorého situácia v rodine je veľmi zložitá a v decembri udelila podmienečnú milosť 41-ročnému mužovi, živiteľovi rodiny a otcovi troch maloletých detí.



Prezidentka SR má právo odpustiť či zmierniť právoplatne uložený trest, alebo zahladiť odsúdenie, a to prostredníctvom udelenia individuálnej milosti alebo amnestie. "Na základe žiadosti o milosť a ďalších podkladov, ktoré pre hlavu štátu zabezpečuje minister spravodlivosti SR, môže prezidentka rozhodnúť o udelení milosti osobe právoplatne odsúdenej za trestný čin. Počas konania o žiadosti o milosť môže nariadiť odloženie alebo prerušenie výkonu trestu. Trest alebo jeho časť môže odpustiť aj podmienečne," píše sa na oficiálnom webe prezidentky.



Použitie inštitútu amnestie umožňuje hlave štátu hromadné odpustenie trestov za určité trestné činy, pričom na jej platnosť sa vyžaduje aj podpis predsedu vlády SR či ním povereného ministra. Národná rada SR má právo zrušiť rozhodnutie prezidentky o udelení amnestie alebo individuálnej milosti, ak odporuje princípom demokratického a právneho štátu. "O súlade uznesenia Národnej rady SR o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti s ústavou rozhoduje Ústavný súd SR," spresňuje sa na webovej stránke prezidentky.