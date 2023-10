Prezidentka: Ustanovujúca schôdza NR SR bude v stredu 25. októbra

Bratislava 20. októbra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová stanovila termín ustanovujúcej schôdze Národnej rady (NR) SR na stredu 25. októbra. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



Priblížil, že schôdza by sa mala začať o 10.00 h ráno. Hlava štátu podľa jeho slov požiadala predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby miesto, deň a hodinu konania schôdze oznámil novozvoleným poslancom. Strižinec zároveň avizoval, že novú vládu prezidentka vymenuje až potom, ako dostane nový návrh kandidáta na post ministra životného prostredia.



Ustanovujúca schôdza NR SR sa podľa ústavy musí konať do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov parlamentných volieb. Novozvolení poslanci na nej skladajú sľub, čím sa ujmú mandátu. Zvoliť majú aj nového predsedu a podpredsedov parlamentu, utvoria si kluby a parlamentné výbory.



Víťazom parlamentných volieb sa stal Smer-SD, obsadí 42 poslaneckých kresiel. Nasledujú Progresívne Slovensko s 32 a Hlas-SD s 27 mandátmi. Do parlamentných lavíc sa dostali aj koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí, ktorá má 16 poslaneckých kresiel. KDH bude zastupovať 12, SaS 11 a SNS desať poslancov.