Prezidentka: Stíhanie politikov neospravedlňuje vedomé šírenie lži

Bratislava 11. augusta (TASR) - Stíhanie politikov je v každej demokracii citlivá vec a môže vyvolávať rôzne reakcie. Neospravedlňuje to však vedomé šírenie lží. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová v reakcii na vyjadrenia lídra Smeru-SD Roberta Fica, ktorú zaslal jej hovorca Martin Strižinec.



"O to viac je potrebné, aby svoje kroky vysvetlila a obhájila polícia. V medziach, ktoré jej zákon a okolnosti prípadu umožňujú," uviedla prezidentka.



Hlava štátu opakovane odmietla tvrdenia, že by dopredu vedela, či dala súhlas s akoukoľvek policajnou akciou. Označila to za klamstvo lídra Smeru-SD. Tvrdenia sú podľa nej bez faktického základu či bez dôkazu, iba s cieľom z nej spraviť terč.



Smer-SD považuje obvinenie svojho kandidáta vo voľbách a exšéfa polície Tibora G. za útok oficiálnej štátnej moci na opozíciu. Hovorí tiež o zasahovaní do predvolebnej kampane. Fico uviedol, že hlava štátu musela o zásahu vedieť.