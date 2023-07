Prezidentka súhlasí, aby samosprávy mohli konsolidovať pohľadávky

Bratislava 14. júla (TASR) - Prezidentka SR podpísala novelu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Súhlasí tak, aby samosprávy, ktoré nebudú vedieť splatiť zo svojich príjmov dlh veriteľom, mali možnosť konsolidácie pohľadávok. Po 20 rokoch od schválenia plánu konsolidácie sa dlhy vynulujú.



Počas ozdravného režimu a nútenej správy bude môcť obec podať na Ministerstvo financií (MF) SR návrh na konsolidáciu pohľadávok. Ministerstvo o tom následne rozhodne do 30 dní. Dňom začatia konsolidácie nebude možné začať konanie o výkone rozhodnutia ani exekučné konanie na majetok vo vlastníctve obce. Určený konsolidačný správca musí vypracovať a predložiť obci plán konsolidácie pohľadávok do 90 dní.



Pri príprave plánu konsolidácie vyčlení obec časť vlastných príjmov rozpočtu v každom rozpočtovom roku tak, aby bolo možné zaplatiť v lehote 20 rokov 100 % istiny a príslušenstva. Obec takto musí vyčleniť najmenej 5 % príjmov. Táto povinnosť však neplatí v roku, v ktorom by zostávajúca časť nepostačovala na úhradu zákonom stanovených výdavkov obce. Vtedy musí použiť na úhradu záväzkov zostatok príjmov po úhrade uvedených výdavkov.



Svojich dlhov sa po 18 rokoch v nútenej správe môže vďaka novele zbaviť aj bratislavská mestská časť Devín. Po uplynutí 20 rokov od schválenia plánu konsolidácie pohľadávok sa totiž stanú nezaplatená časť istiny a príslušenstvo nevymáhateľnými. Nemôže to byť však skôr ako 31. decembra 2024.