Prezidentka súhlasí s príspevkom pre RTVS vo výške 0,17 percenta HDP

Bratislava 28. júna (TASR) - RTVS bude dostávať štátny príspevok vo výške 0,17 percenta z hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z novely zákona o RTVS, ktorú v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Nový model financovania súvisí so zrušením koncesionárskych poplatkov, ktoré sa rušia od júla. Doteraz boli hlavným zdrojom príjmu RTVS.



Pôvodný návrh financovania telerozhlasu rátal s 0,15 percenta HDP, poslanci odobrili zvýšenie príspevku cez pozmeňujúci návrh, ktorý vzišiel z rokovania parlamentného výboru. "Navrhuje sa zvýšenie nárokovateľného príspevku z 0,15 % HDP na 0,17 % HDP, keďže na udržateľné financovanie RTVS je potrebné poskytnúť jej zo štátneho rozpočtu nárokovateľný príspevok minimálne v sume 180 miliónov eur ročne (0,17 % HDP), v optimálnom variante až 200 miliónov eur ročne (0,19 % HDP)," uviedli poslanci v odôvodnení.



Zákon prináša aj nový zdroj príjmu pre umelecké fondy, ktoré mali značnú časť príjmov z koncesií. Príspevok zo štátneho rozpočtu budú umelecké fondy dostávať každoročne, prerozdeľovať sa im budú percentuálne.



V novele sa dopĺňa ustanovenie upravujúce podmienky výkonu kontroly, auditu a štátneho dozoru nad hospodárením RTVS. Obmedzuje sa kompetencia Úradu vládneho auditu a inej osoby poverenej Ministerstvom financií (MF) SR vykonávať vládny audit vo vzťahu k RTVS. V RTVS však naďalej bude môcť audit vykonávať MF a RTVS bude naďalej podliehať kontrolnej právomoci Najvyššieho kontrolného úradu SR. Poslanci to vysvetľujú cieľom eliminovať vplyv výkonnej moci na financovanie a fungovanie RTVS.



Ruší sa tiež povinnosť odvádzať príspevky vo výške dvoch percent, ktoré príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných umelcov odvádzajú umeleckým fondom. Príspevky z odmien však budú odvádzať dobrovoľne umeleckým fondom.



Medzi hlavné činnosti RTVS bude po novom patriť aj zabezpečovanie výroby signálu pre prenosy a záznamy z vybraných spoločensky významných udalostí.



Okrem nárokovateľného štátneho príspevku odvíjajúceho sa od podielu HDP, legislatívna úprava ráta aj so zrušením doterajšieho inštitútu zmluvy so štátom, prostredníctvom ktorého sa rozpočet RTVS každoročne dofinancovával, najmä na programy vo verejnom záujme.



Od novelizácie si rezort kultúry sľubuje zníženie vplyvu politiky a vlády na rozpočet telerozhlasu a zabezpečenie dostatočne stabilného a predvídateľného financovania vzhľadom na to, že výška príjmu bude zákonom garantovaná a bude sa zvyšovať v súlade so zvyšovaním hodnoty HDP. Návrh zároveň rozširuje okruh hlavnej činnosti RTVS o vytváranie podmienok pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Koniec koncesií, ktoré zrušili v rámci novely zákona o dani z osobitných stavieb, si pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 2023 vydobyla SaS.



Mení sa aj zákon o Tlačovej agentúre SR. Upravuje spôsob financovania príspevku na úlohy vo verejnom záujme formou nárokovateľného príspevku v sume 0,0029 percenta z HDP.