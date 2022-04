Prezidentka: Deň Zeme je príležitosťou uvedomiť si, čo môžeme zmeniť

Bratislava 22. apríla (TASR) - Svetový deň Zeme je príležitosťou pre každého z nás uvedomiť si, čo môžeme zmeniť ako štát, ale aj ako jednotlivec, svojimi postojmi i konkrétnymi činmi. Prezidentka to uviedla na sociálnej sieti.



"Každý z nás môže prispieť k tomu, aby bol náš spoločný domov zdravší a čo najmenej devastovaný – tým skôr, že iný domov a inú planétu už k dispozícii nemáme," dodala prezidentka.



Podľa jej slov je životné prostredie poškodzované v globálnom meradle emisiami, produkciou odpadu, znečisťovaním oceánov a morí. Upozorňuje aj na výruby lesov a zásahy do ekosystémov skládkami a smetiskami. "Naša planéta nie je nezničiteľná a jej zdroje nie sú nevyčerpateľné."



Prezidentka tiež pripomenula, že prezidentská kancelária napĺňa koncept Zelenej kancelárie a motivuje projektom Zelená pečať k obnove verejných budov. "Uhlíkovú stopu kompenzujeme aj novými stromami, ktoré vysádzame spoločne s mojimi kolegami," dodala hlava štátu.



K spoločnému cieľu s EU byť do roku 2050 klimaticky neutrálny a do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 55 percent Slovensku podľa prezidentky môžu pomôcť investície z Plánu obnovy.