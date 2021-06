Prezidentka si pripomenula druhé výročie inaugurácie

Bratislava 16. júna (TASR) - Aj keď nie každé moje rozhodnutie môže byť populárne a s mnohými ani nemusia ľudia súhlasiť, sú vedené len najlepším záujmom Slovenska a obhajobou ústavy a ostatných zákonov. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá si na sociálnej sieti pripomenula druhé výročie svojej inaugurácie.







Moment inaugurácie spred dvoch rokov vníma už len ako vzdialenú spomienku. "Udalosti, ktoré v mojom živote aj v živote Slovenska nastali, prišli v rýchlom tempe. Nenechali nám čas na vydýchnutie a sú každodennou realitou ľudí. Svoju zodpovednosť však aj dnes cítim úplne rovnako ako pri skladaní sľubu," uviedla hlava štátu.



Jej druhý rok vo funkcii ovplyvnila podľa jej slov najmä pandémia nového koronavírusu a politická kríza. Prezidentka to vníma ako výnimočnú a ťažkú skúsenosť pre každého občana. "Najviac mi však chýbali osobné stretnutia s ľuďmi, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité. Snáď tento ďalší rok už bude návratom do normálu a aj tých príležitostí na stretnutia bude viac," skonštatovala.



Čaputová zložila do rúk predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana ústavou predpísaný sľub a ujala sa funkcie slovenskej prezidentky 15. júna 2019 na slávnostnej inauguračnej schôdzi Národnej rady SR v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave.