Prezidentka telefonovala s A. Guterresom, hovorili najmä o koronakríze

Bratislava 22. júna (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok telefonovala s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Informuje o tom hlava štátu na sociálnej sieti s tým, že hovorili najmä o koronakríze.



"Počas krízy sme videli, aká tenká môže byť hranica medzi správnymi opatreniami a právnym štátom a porušovaním ľudských práv. Je to pre nás nová skúsenosť, v ktorej je potrebné nájsť správnu rovnováhu," povedala prezidentka s tým, že s generálnym tajomníkom sa zhodli, že chcú v tejto téme do budúcna spolupracovať.



Čaputová uviedla, že aj keď sa všetky štáty zameriavajú hlavne na pomoc svojim hospodárstvam po kríze, nemôže sa ignorovať ochrana klímy a životného prostredia. "Počas krízy mnohí ľudia hľadali útočisko z domácej izolácie v lesoch, parkoch, v prírode, a o to viac si možno všetci uvedomujeme naliehavosť tejto témy. Berme ju ako príležitosť meniť naše vnímanie, ale aj ako príležitosť transformovať naše ekonomiky," uviedla prezidentka. Ako dodala, vďaka ekonomickému balíku obnovy, ktorý prináša Európska komisia, je Slovensko k tejto možnosti blízko. Zároveň poznamenala, že pozvala Guterresa na Slovensko, aby v diskusii pokračovali.



Generálny tajomník OSN sa vo svojich nedávnych vystúpeniach zameral aj na vplyv pandémie na práva žien – od poskytovania zdravotnej starostlivosti, cez situáciu na pracovnom trhu a účasti na verejnom živote, až po vzostup domáceho násilia a rodovo motivovaného násilia. "Zhodli sme sa, že je to vážny problém a som rada, že aj OSN mu bude venovať zvýšenú pozornosť. Poďakovala som mu za jeho osobnú angažovanosť, keďže problém sa týka aj slovenských žien a pomoc obetiam domáceho násilia bola počas pandémie aj mojou témou," poznamenala prezidentka.



Každý rok v septembri sa v New Yorku stretnú hlavy štátov a vlád z celého sveta na rokovaní Valného zhromaždenia OSN. Tento rok sa ale stretnutie z dôvodu pandémie neuskutoční. "Prisľúbila som generálnemu tajomníkovi, že sa na rokovaní zúčastním aspoň virtuálne, prostredníctvom video príhovoru. Pretože je dôležité, aby sme sa práve v takýchto zložitých časoch viac rozprávali a spoločne hľadali riešenia," uzavrela prezidentka.