Prezidentka: Tieto dni sú možnosťou uvedomiť si pominuteľnosť života

Bratislava 1. novembra (TASR) - Tieto dni sú príležitosťou uvedomiť si pominuteľnosť života a zároveň aj jeho večnosť stelesnenú v ďalších generáciách. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti.



"Opustiť aspoň na okamih každodenný zhon a zahĺbiť sa pri svetle sviečok do seba i do svojich spomienok...Zamyslieť sa nad odkazom našich predkov i nad tým, aké posolstvo zanecháme svojim potomkom," dodala.



Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) vo videu na sociálnej sieti uviedol, že v týchto dňoch intenzívnejšie spomíname na svojich blízkych zosnulých. "Žime tak, aby myšlienky na nás boli inšpiráciou pre tých, ktorí nám raz v takýto pietny deň budú venovať svoju tichú spomienku," povedal.