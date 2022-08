Prezidentka: Tomko bol jednou z najvýznamnejších osobností Slovenska

Bratislava 12. augusta (TASR) - Kardinál Jozef Tomko bol veľká duchovná osobnosť a jedna z najvýznamnejších osobností Slovenska. "Bol to človek, ktorý požíval dôveru štyroch pápežov a Slovensku bude chýbať," vyhlásila to prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá v piatok v Katedrále sv. Martina v Bratislave vzdala úctu zosnulému kardinálovi. Jeho pamiatku si na mieste uctili aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Eduard Heger (OĽANO). Rozlúčiť sa prišli aj stovky ľudí.



Prezidentka podotkla, že Tomko urobil veľa pre univerzálnu cirkev a vždy sa zaujímal o súčasnosť aj budúcnosť Slovenska. Vyzdvihla tiež jeho vždy prítomnú ľudskosť a empatiu. "Vyjadrujem úprimnú sústrasť, jednak jeho blízkym, ale aj celému Slovensku, lebo je to naozaj pre nás všetkých veľká strata," povedala hlava štátu.



Cirkev aj Slovensko podľa Kollára stratili veľkú osobnosť. "Bol to jeden úžasný človek, naša najvyššia cirkevná autorita, ktorá pôsobila tak dlho vo Vatikáne. Vedeli sme sa na neho obrátiť, vedel nám poradiť, pomôcť, vždy stál za nami," skonštatoval predseda parlamentu. Dodal, že 1. septembra bude kardinálovi udelená štátna cena.



Heger vyzdvihol najmä Tomkovu pokoru, ale aj jeho pričinenie o rozvoj cirkvi a dobré meno Slovenska. "Bol výnimočnou osobnosťou a ako významný cirkevný predstaviteľ pôsobiaci vo Vatikáne nikdy nezabudol, odkiaľ pochádza," poznamenal. Kardinál bol podľa neho múdry a pokorný muž, plný lásky, ktorý nosil Slovensko v srdci. "Veľkosť, ktorú dosiahol, prišla práve skrz jeho pokoru, lásku a tvrdú prácu," povedal premiér. Tomkova osobnosť je podľa neho veľkým vzorom pre súčasné aj budúce generácie na Slovensku.



Tomko, ktorý bol najstarším členom kolégia kardinálov, zomrel vo veku 98 rokov v pondelok (8. 8.) vo svojom byte v Ríme. Pochovaný bude v katedrále svätej Alžbety v Košiciach, kde má pripravenú hrobku.