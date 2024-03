Prezidentka: Tragédia pri Beňadikovej musí byť mementom

Bratislava 11. marca (TASR) - Tragédia na železničnej trati pri Beňadikovej, pri ktorej ukončila mama život sebe a svojej dcéry, musí byť naozaj mementom, že rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením potrebujú ďaleko väčšiu podporu a pozornosť. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti.



"Myslím na pani Zuzanu, ktorá v náručí so svojou dcérkou ukončila ich životy. Myslím na bolesť, ktorú musela zažívať, a to až tak, že ju nedokázala uniesť. S myšlienkami som s ich rodinou, priateľmi a aj smútiacimi obyvateľmi obce Beňadiková, ktorým vyjadrujem úprimnú sústrasť," skonštatovala prezidentka.



Ako poukázala, realita životov množstva rodičov s deťmi so zdravotným znevýhodnením zahŕňa vyčerpanie, chudobu, nemožnosť nájsť si zamestnanie, zápasy o príspevky, ktoré aspoň trochu uľahčia život, ťažkosti pri umiestňovaní detí do školy či škôlky, sociálnu izoláciu a stigmu.



Na železničnej trati pri Beňadikovej v okrese Liptovský Mikuláš došlo v sobotu (9. 3.) k stretu vlaku s dvomi osobami. Podľa medializovaných informácií išlo o matku s dcérou.