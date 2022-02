Prezidentka: Údajnými manipuláciami konaní je oprávnená zaoberať sa GP

Bratislava 15. februára (TASR) - Údajnými manipuláciami s trestnými konaniami je oprávnená zaoberať sa jedine Generálna prokuratúra (GP) SR. Uviedla to prezidentská kancelária v reakcii na požiadavku predstaviteľov Smeru-SD o stretnutie s hlavou štátu.



"Predmetom rozhovoru mali byť informácie o údajných manipuláciách so spismi, popísané v uznesení GP z dňa 4. februára 2022. Je teda zjavné, že generálna prokuratúra predmetnými informáciami disponuje a je aj jediná oprávnená sa nimi zaoberať. Prezidentka nie je vyšetrovací orgán a ani orgán dozoru nad vyšetrovaním," uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec.



Podpredseda Národnej rady SR Juraj Blanár a predseda výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) Marián Saloň (obaja Smer-SD) v súvislosti s údajnými manipuláciami s trestnými konaniami požiadali prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o urgentné stretnutie.



Predseda Smeru-SD Robert Fico v utorok informoval, že hlava štátu sa odmietla stretnúť s Blanárom a Saloňom. "Vie, že ide o úplný rozklad právneho štátu, ale keďže to všetko má slúžiť na zničenie Smeru-SD, rozhodla sa mlčaním pomáhať vládnej koalícii a zakrývať zločiny vládnych služobníkov na Národnej kriminálnej agentúre a Úrade špeciálnej prokuratúry," vyhlásil Fico.



Zareagoval aj Blanár, podľa ktorého je postoj prezidentky nepochopiteľný. "Prezidentka mala namiesto prázdnych rečí reálnu možnosť prejaviť záujem o princípy právneho štátu," povedal s tým, že diskusia je podložená legitímnymi a vecnými argumentami, ktoré potvrdzuje jednak správa SIS, ako aj GP SR vo svojom uznesení.