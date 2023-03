Prezidentka udelila dve podmienečné milosti

Bratislava 3. marca (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila v piatok dve podmienečné milosti. Zvyšok trestu odpustila 31-ročnému mužovi, ktorý bol právoplatne odsúdený za zadováženie si a prechovávanie marihuany. Trest odpustila tiež 53-ročnému mužovi, ktorého odsúdili za spáchanie majetkovej trestnej činnosti spred 30 rokov. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



V prvom prípade muž zasadil tri rastliny marihuany, pričom návykovú látku ďalej nepredával. Udelili mu za to trest odňatia slobody vo výmere sedem rokov. Z trestu vykonal takmer dva roky a osem mesiacov, a to v prísnejšom, strednom stupni stráženia.



Prezidentka pri posudzovaní žiadosti o milosť podľa Strižinca zohľadnila, že odsúdený s návykovou látkou neobchodoval, okrem predmetného odsúdenia nebol súdne trestaný a viedol riadny život. Odpustila mu zo sedemročného trestu odňatia slobody jeho nevykonaný zvyšok pod podmienkou, že štyri roky odo dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin.



Hlava štátu sa podľa slov Strižinca plne stotožňuje s myšlienkou, že drogovú trestnú činnosť je potrebné primerane postihovať. "Právna úprava definuje pestovanie troch rastlín marihuany ako obzvlášť závažný zločin, teda úmyselný trestný čin s najvyššou mierou spoločenskej nebezpečnosti s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov. Paradoxne sú mnohé násilné trestné činy, a to aj s následkom smrti podľa Trestného zákona posudzované len ako zločiny," skonštatoval s tým, že je nevyhnutné komplexne prehodnotiť trestné sadzby a trestnú politiku štátu.



V druhom prípade je omilostený otcom piatich detí, tri z toho sú maloleté. "Najmladšie z nich trpí závažnými duševnými ochoreniami, ktoré výrazne zhoršuje hrozba jeho vydania do výkonu trestu a jeho prípadné vyhostenie z krajiny, v ktorej dlhodobo žije a vedie usporiadaný život," ozrejmil hovorca.



Muž bol v minulosti právoplatne odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní tri roky a šesť mesiacov za spáchanie majetkovej trestnej činnosti. Dopustil sa jej pred 30 rokmi, predtým nebol súdne trestaný. "Jeho prípadné vydanie na výkon trestu na územie Slovenska by malo neprimerane tvrdý dosah na jeho rodinu. Navyše, trest odňatia slobody vykonaný po tak dlhej dobe od spáchania skutku by podľa prezidentky ani nenaplnil účel trestu definovaný v Trestnom zákone," doplnil. Prezidentka mu odpustila trest odňatia slobody s tým, že po dobu jedného roka a šiestich mesiacov nespácha úmyselný trestný čin.