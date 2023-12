Prezidentka udelila štyri podmienečné milosti

Bratislava 22. decembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila v piatok štyri podmienečné milosti. Zvyšky trestov odpustila trom mužom odsúdeným za prechovávanie a pestovanie marihuany pre vlastnú spotrebu. Rovnako aj matke troch detí, ktorú odsúdili za daňový trestný čin. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



"Omilostení muži marihuanu nepredávali. Prechovávali a pestovali ju vo väčšom rozsahu aj za účelom zmiernenia zdravotných ťažkostí. V minulosti neboli súdne trestaní a majú aj kladné hodnotenia z ústavov na výkon trestu," priblížil hovorca.



V prvom prípade bol 28-ročný muž odsúdený na trest odňatia slobody po mimoriadnom znížení trestu na päť rokov a šesť mesiacov za zadováženie a prechovávanie marihuany. Z uloženého trestu vykonal viac ako štyri roky a mesiac. Počas výkonu trestu absolvoval trojročné štúdium a dosahoval výborné študijné výsledky.



Ďalší odsúdený 35-ročný muž mal na záhrade zasadené rastliny marihuany, pričom návykovú látku ďalej nepredával. Hovorca priblížil, že časť z vypestovaných rastlín okrem vlastnej spotreby využíval aj na výrobu experimentálneho organického hnojiva na jeho záhradu. Po mimoriadnom znížení bol za to odsúdený na trest odňatia slobody na päť rokov, z čoho vykonal viac ako dva roky a mesiac.



Za pestovanie a prechovávanie marihuany pre vlastnú spotrebu bol odsúdený aj 23-ročný muž na trest odňatia slobody na päť rokov po mimoriadnom znížení trestu. Z uloženého trestu vykonal viac ako rok a tri mesiace. "Marihuanu vo väčšom množstve prechovával výlučne pre vlastnú spotrebu, a to aj na zmiernenie zdravotných ťažkostí. Vzhľadom na nepriaznivé rodinné pomery žil v spoločnej domácnosti so starou matkou, o ktorú sa vzhľadom na jej zhoršený zdravotný stav aj staral," skonštatoval Strižinec.



Prezidentka podľa svojho hovorcu považuje vzhľadom na osoby odsúdených, okolnosti spáchaných trestných činov a nižšiu spoločenskú nebezpečnosť ich konania vykonané tresty odňatia slobody za dostatočné.



V ďalšom prípade prezidentka udelila milosť matke troch maloletých detí. Tridsaťosemročná žena bola právoplatne odsúdená na trest odňatia slobody v trvaní dva roky a tri mesiace za trestný čin krátenia daní spáchaný pred desiatimi rokmi v Nemecku. Prezidentka pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila, že odsúdená sa na trestnej činnosti podieľala okrajovo formou pomoci a nebola iniciátorkou trestnej činnosti. Rovnako aj to, že o deti sa stará sama a najmladšie z nich stále dojčí.