Čaputová pripomína Medzinárodný dňa ľudí so zdravotným znevýhodnením

Bratislava 3. decembra (TASR) - Úlohou spoločnosti je vytvoriť podmienky na začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím a dať im pocítiť, že sú jej rovnocennou súčasťou. Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorý si spoločnosť pripomína v piatok, to na sociálnej sieti uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Hlava štátu rodičov dieťaťa s takýmto znevýhodnením vyzvala, aby jej prostredníctvom sociálnej siete dali vedieť, čo by im či ich deťom najviac pomohlo, aby mali každodenný život ľahší. Prisľúbila, že takýto príbeh zverejní.



"Chcem, aby váš hlas bolo lepšie počuť. Aby všetci lepšie rozumeli, že nie je vašou úlohou prekonávať vaše znevýhodnenie. Ale je úlohou spoločnosti vytvoriť pre vás podmienky na začlenenie a dať vám pocítiť, že ste jej rovnocennou súčasťou," dodala prezidentka.