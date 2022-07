Prezidentka: Úmrtie japonského expremiéra Abeho je tragická správa

Prečítajte si aj: Atentát na japonského expremiéra: Abe podľahol strelným zraneniam



Bratislava 8. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová označila úmrtie bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho po útoku atentátnika za tragickú správu. Uviedla to na sociálnej sieti. Zároveň vyjadrila jeho rodine, blízkym aj celému japonskému ľudu úprimnú sústrasť.doplnila prezidentka.Na niekdajšieho japonského ministerského predsedu vystrelil počas prejavu v meste Nara v piatok atentátnik Jamagami Tecuja. Útočník vystrelil odzadu dvakrát a podľa mediálnych správ expremiéra zasiahol do krku a hrudníka. Po prevoze do nemocnice ho po niekoľkých hodinách vyhlásili za mŕtveho.