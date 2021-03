Prezidentka: Uprostred epidémie samoty je škola mimoriadne dôležitá

Bratislava 28. marca (TASR) - Uprostred rastúcej epidémie samoty je škola mimoriadne dôležitá. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti. Pri príležitosti výročia narodenia Jana Amosa Komenského a Dňa učiteľov poďakovala pedagógom "za to, že sú v tom všetkom spolu s nami".



Vyhlásila, že škola je kotvou duševného zdravia a v neustále sa meniacom svete prináša štruktúru a predvídateľnosť. "Verím, že najbližšie mesiace už budú lepšie a že do škôl sa znovu vráti život, lebo žiadna technológia nenahradí bezprostredný ľudský kontakt," zdôraznila.



Uviedla, že v boji s pandémiou sme pochopili aj dôležitosť špičkových vedcov a odborníkov. "Títo ľudia boli pred rokmi sami žiakmi, sedeli v školských laviciach a stretli učiteľa, ktorý v nich kultivoval schopnosť mať otvorené oči, myseľ a zapálil v nich túžbu po poznaní," zdôraznila s tým, že aj vďaka ich poznatkom sme schopní zachrániť obrovské množstvo ľudských životov.