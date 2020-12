Prezidentka: V abecede 2020 ocenila zdravotníkov i význam rodiny

Bratislava 31. decembra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa nechce vzdať svojho optimistického pohľadu na svet, priznáva, že ísť dopredu jej pomáhajú viera, tolerancia i to najdôležitejšie, čo má – rodina. Myslí tiež často na seniorov a vzdáva hold zdravotníkom, ktorí "aj v týchto chvíľach podávajú neuveriteľné výkony". Hlava štátu to uviedla pri bilancii roka 2020, ktorú vytvorila prostredníctvom slov začínajúcich sa jednotlivými písmenami v abecede.



V poslednej časti a slovách na písmená O až Z priznala, že hoci je to niekedy veľmi ťažké, svoj celoživotný Optimizmus si nechce nechať vziať. Ani v prípade Politiky, ktorú označila za náročný priestor, kde nie vždy platia exaktné pravidlá. "Stále je však potrebné sa v nej usilovať byť férový, pravdivý, zachovať si sám seba," zdôraznila Čaputová.



Rodina je pre prezidentku to najdôležitejšie. "Blízkosť, láska, to je to, čo je základ môjho života," dodala. Priznala, že v jej myšlienkach sú často Seniori, jedna z najohrozenejších skupín, ktoré sú vystavené nielen zdravotným, ale i sociálnym rizikám v dôsledku pandémie. Prezidentka vyzvala tiež na Toleranciu, o ktorú je potrebné sa neustále snažiť, ale aj aktualizovať. "Tolerancia je priamo úmerná pestrosti, ktorej čelíme, život je pestrý, ľudia sú rôzni a to, aby sme spolu dokázali vychádzať a spolu niečo tvoriť, si vyžaduje veľkú dávku tolerancie," skonštatovala.



Pandémia tiež podľa prezidentky ukázala, aká významná súčasť nášho života je Umenie, priznala tiež, že Viera jej pomáha ísť ďalej, či už viera v ľudí, ale i duchovná viera. "V neustále meniacich sa turbulenciách dneška umožňuje viera ľuďom mať pevné základy," dodala.



V záverečnom slove vzdala hold slovenskému Zdravotníctvu, presnejšie zdravotníkom, ktorí v ťažkých poddimenzovaných podmienkach, čeliac vlastnému zdravotnému ohrozeniu i preťaženosti, zachraňujú životy druhých. "Akékoľvek slová vďačnosti nevyvážia to, čo oni tento rok obetovali," povedala o zdravotníkoch prezidentka SR.