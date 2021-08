Prezidentka: V Afganistane hrozí masívne porušovanie ľudských práv

Bratislava 16. augusta (TASR) - Situácia v Afganistane je, žiaľ, zlá a prináša riziko masívneho porušovania ľudských práv a nestability v regióne. Je výsledkom nielen nezvládnutého odchodu, ale aj nekonzistentnosti pri vyžadovaní plnenia kritérií, ktoré si predtým medzinárodné spoločenstvo samo stanovilo. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v reakcii na aktuálnu situáciu v krajine. Stanovisko pre TASR poskytol jej hovorca Martin Strižinec.



"V tejto chvíli je predovšetkým potrebné pomôcť všetkým tým, ktorí pomáhali našej misii a spoločným projektom v Afganistane a ich životy by mohli byť v ohrození. Považujem za potrebné komplexné vyhodnotenie tohto pôsobenia a poučenie sa z chýb," vyhlásila prezidentka.



Afganské militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol do Uzbekistanu.



Z Kábulu sa v súčasnosti snažia dostať tisícky ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.