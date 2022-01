Prezidentka: V českej vláde má SR partnera, s ktorým si bude rozumieť

Bratislava 11. januára (TASR) - V novej českej vláde má Slovensko partnera, s ktorým si bude rozumieť, uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po tom, čo v utorok privítala Petra Fialu, nového predsedu vlády Českej republiky. Na sociálnej sieti uviedla, že je rada, že prvé kroky českých aj slovenských ústavných činiteľov smerujú vždy vzájomne do hlavných miest krajín.



"Symbolicky to potvrdzuje pretrvávajúcu blízkosť medzi našimi národmi a krajinami," uviedla hlava štátu. S českým premiérom prezidentka hovorila nielen o vzájomných vzťahoch, ale aj o výzvach, ktoré v súčasnosti pred krajinami stoja. "Naše spoločnosti čelia pokračujúcej pandémii a jej zdravotným, sociálnym a hospodárskym následkom. V oboch krajinách musíme riešiť nárast cien energií a rastúcu infláciu a jej dosahy na životné náklady našich občanov či prevádzku podnikov. Oboch nás tiež znepokojuje rastúce napätie v našom východnom susedstve," povedala Čaputová. Ako správne riešenie vidia podľa slov hlavy SR pokračovanie diplomatických rokovaní a dialógu o bezpečnosti v Európe. "Zhodli sme sa, že v 21. storočí pokusy o rozdelenie sfér vplyvu v Európe nemajú žiadne miesto," poznamenala.



Od rozdelenia Československa tento rok uplynie 30 rokov. "Stále však dokážeme navzájom zdieľať svoje starosti a tešiť sa z úspechov našich krajín. Popriala som Petrovi Fialovi a jeho vláde veľa úspechov a tiež úspešné predsedníctvo v Rade Európskej únie v druhom polroku tohto roka," dodala prezidentka.