Prezidentka v nedeľu odcestuje do Dánska, stretne sa s princom

Bratislava 7. mája (TASR) – Prezidentka Zuzana Čaputová v nedeľu odcestuje na dvojdňovú zahraničnú pracovnú cestu do Dánskeho kráľovstva. Stretne sa tam s korunným princom Frederikom aj s predsedníčkou dánskej vlády Mette Frederiksenovou. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



Čaputová vystúpi v Dánsku s prejavom na konferencii Copenhagen Democracy Summit. Na pracovnej ceste ju bude sprevádzať minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Súčasťou delegácie bude aj skupina slovenských expertov. Prezidentka navštívi s delegáciou sídlo agentúry State of Green, ktorej patrónom je korunný princ Frederik, a Európsku environmentálnu agentúru.



„Cieľom pracovnej cesty je okrem iného poukázať na inovatívne riešenia v oblasti zelenej transformácie, ktorými sa môže Slovensko od Dánska inšpirovať," priblížil Strižinec.



Hlava štátu v súvislosti s pandémiou navštívi spolu so slovenskými vedcami aj dánsky Štátny sérologický ústav. Ten okrem iného pripravuje odporúčania pri zavádzaní protipandemických opatrení a zabezpečuje vakcinačný program proti ochoreniu COVID-19, poznamenal Strižinec.



Naposledy Dánske kráľovstvo navštívil v roku 2012 prezident Ivan Gašparovič spolu s manželkou. Návšteva mala vtedy silný ekonomický rozmer, ktorý bol zameraný na posilnenie ďalšej spolupráce s touto konštitučnou monarchiou.