Prezidentka: Včely potrebujú našu ochranu

Bratislava 20. mája (TASR) - Sobotný Svetový deň včiel je príležitosťou si uvedomiť, že včely potrebujú našu ochranu. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti. Poznamenala, že osud včiel závisí aj od správania sa ľudí k životnému prostrediu.



"Dnes vieme, že tieto výnimočné tvory sú nielen usilovným výrobcom medu a ďalších produktov, ale predovšetkým sú nenahraditeľnou súčasťou ekosystému našej planéty. Ak by včely vyhynuli, hrozil by taký istý osud aj nám," skonštatovala hlava štátu. Včely chovajú aj v Prezidentskom paláci, aktuálne má štyri včelie rodiny.



Čaputová pripomína, že včelárstvo patrí k tradičným remeslám a nie náhodou sa tento drobný tvor v románe Tisícročná včela stal symbolom našej vytrvalosti. "Včely si získali naše sympatie svojou pracovitosťou, ale tiež schopnosťou spájať sily a robiť všetko v prospech svojho spoločenstva. Jedna včela za svoj niekoľkotýždňový život nazbiera polovicu čajovej lyžičky medu. A predsa je ho napokon dosť pre celé ľudstvo," uviedla.