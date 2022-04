Prezidentka: Veľký piatok pripomína, aby sa nevynášali nenávistné súdy

Bratislava 15. apríla (TASR) - Veľký piatok pripomína, aby sa nevynášali povrchné, zraňujúce či dokonca nenávistné súdy. Pripomína tiež to, aby ľudia nepodľahli pokušeniu dívať sa na ostatných a na dianie okolo seba optikou predsudkov, zjednodušovania, zovšeobecňovania, ba dokonca kolektívnej viny. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti.



"Veľký piatok sa spája s príbehom utrpenia Ježiša Krista. Vnímame ho bez ohľadu na svoje vierovyznanie, pretože má v našom súčasnom živote mnohé paralely," priblížila.



Ježiš Kristus podľa jej slov netrpel pre seba, ale pre iných, a túto schopnosť vniesol do životov ľudí. "Schopnosti cítiť s inými, vnímať ich trápenie ako svoje vlastné, prežívať ich strasti spolu s nimi, pomáhať im, obetovať sa pre nich. Súcit je emócia prítomná v samotných základoch našej kultúry, v jej mravných, ba aj právnych pilieroch," doplnila.



Hlava štátu verí, že každý je schopný súcitu. "Možno v niekom nevyvolá súcit číselný údaj o počte ľudí, ktorí pred vojnou utiekli z Ukrajiny, ale pocíti ho istotne pri pohľade na konkrétne ľudské osudy," dodala.