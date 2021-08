Prezidentka: Verejný obraz sporov oslabuje dôveru v prokuratúru

Bratislava 30. augusta (TASR) – Verejný obraz sporov oslabuje dôveru verejnosti vo fungovanie prokuratúry ako celku. Prezidenf"tka SR Zuzana Čaputová to uviedla po pondelkovom pracovnom stretnutí s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom.



„Prezidentka na pracovné stretnutie pozvala generálneho prokurátora Maroša Žilinku ešte minulý týždeň v súvislosti s viditeľne napätými vzťahmi medzi generálnym a špeciálnym prokurátorom," povedal pre TASR hovorca prezidentky Martin Strižinec. Ako ďalej uviedol, prezidentka konštatovala, že za celkový obraz a dôveru v túto inštitúciu zodpovedá primárne hlava generálnej prokuratúry.



O prijatí u prezidentky informoval na sociálnej sieti aj generálny prokurátor. „Mali sme veľmi otvorený a veľmi vážny rozhovor," poznamenal Žilinka, pričom zároveň citoval výrok Alberta Einsteina, „čo je správne, nie je vždy populárne. A čo je populárne, nie je vždy správne".



Generálny prokurátor Žilinka podal 13. augusta návrh na začatie disciplinárneho konania proti špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi. Disciplinárneho previnenia sa mal dopustiť tým, že bez znalosti spisu verejne, špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom polemizoval o vznesení obvinenia voči vyšetrovateľom špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby v právoplatne neskončenej trestnej veci, ktorá nepatrila do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry.



Lipšic poukázal na to, že vyjadrenia padli v čase, keď boli v médiách opakovane šírené nepravdivé informácie o údajnej „manipulácii" pri vyšetrovaní najzávažnejších káuz, a to aj zo strany verejných funkcionárov. Považoval za svoju povinnosť zastať sa vyšetrovateľov a prokurátorov vo veciach, ktoré dozoruje Úrad špeciálnej prokuratúry.