Prezidentka verí, že advent dokáže v ľuďoch prebudiť pochopenie

Bratislava 3. decembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že advent, ktorý sa začal v nedeľu, dokáže v ľuďoch prebudiť pochopenie, súcit a solidaritu. Uviedla to na sociálnej sieti.



"Práve ľudskosť a láska spolu s nádejou predstavujú to najdôležitejšie posolstvo blížiacich sa Vianoc," skonštatovala. Želá si, aby sa s teplom a svetlom sviečok na adventných vencoch rozhostila pohoda a pokoj aj v ľuďoch.



Prvou adventnou nedeľou, ktorá pripadá na 3. decembra, sa začalo pre veriacich rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania i ďalších kresťanov štvortýždňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia Pána.



Symbolom duchovnej prípravy na slávenie Vianoc je v kresťanskej cirkvi adventný veniec so štyrmi sviečkami. Tie sa zapaľujú postupne počas štyroch adventných nedieľ. Najčastejšie sú tmavomodré alebo fialové, symbolizujú liturgické farby adventných nedieľ.