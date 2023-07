Prezidentka verí, že NATO na samite poskytne Ukrajine víziu členstva

Bratislava 7. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že NATO poskytne Ukrajine na samite vo Vilniuse víziu budúceho členstva. Obnovu Ukrajiny považuje za veľkú príležitosť pre slovenské firmy. Hovorí o výborných bilaterálnych vzťahoch krajín. Poukázala aj na rozvíjajúcu sa spoluprácu, napríklad pri vývoji húfnice. Uviedla to po piatkovom rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý poďakoval Slovensku za podporu, humanitárnu i vojenskú pomoc.



"Ako krajina chceme, aby vo vzťahoch medzi krajinami fungovali pravidlá, medzinárodné právo a nie princíp hrubej sily. To je aj dôvod, prečo podporujeme vašu krajinu v rôznych ohľadoch - ekonomicky, humanitárne, ale aj vojensky. Ako obeť nevyprovokovanej agresie máte pri vašej sebaobrane plné právo takúto podporu od nás očakávať," vyhlásila Čaputová smerom k Zelenskému. Vyzdvihla pomoc občanov SR a mimovládnych organizácií ľuďom z Ukrajiny.



Prezidentka podporila mierové iniciatívy, ktoré by mali viesť k spravodlivému mieru s rešpektom k suverenite Ukrajiny a jej územnej celistvosti. Podporu vyjadrila aj Zelenského mierovej iniciatíve, ktorú označila za perspektívne riešenie ruskej agresie.







Upozornila na pokračujúce utrpenie ukrajinských ľudí, každodenné obete. "Tento fakt nám nesmie zovšednieť," poznamenala.



Prezidentka vyzdvihla aj vojenskú pomoc Slovenska a rozvíjajúcu sa bilaterálnu spoluprácu v tejto oblasti. Pripomenula kontrakt na výrobu ďalších 16 slovenských húfnic Zuzana 2, z ktorých by mali byť prvé kusy dodané už toto leto. "Spoločne budeme našimi firmami vyvíjať aj nový typ húfnic, spolupracovať na spoločnej výrobe munície a zároveň naše podniky sa zapoja do odmínovania územia Ukrajiny," zhrnula.



Intenzívnejšiu spoluprácu podľa Čaputovej treba podporiť rozvojom infraštruktúry.