Prezidentka verí, že návšteva pápeža bude posolstvom nádeje

Prečítajte si aj: Pápež František oficiálne potvrdil septembrovú návštevu Slovenska



Stanislav Zvolenský: Návšteva pápeža Františka je mimoriadne radostnou správou



Stanislav Zvolenský, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 4. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že prítomnosť pápeža Františka na Slovensku bude posolstvom zmierenia a nádeje v zložitých časoch, ktoré žijeme. TASR o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec. Čaputová tak reagovala na oficiálne potvrdenie návštevy svätého otca na Slovensku v dňoch 12. až 15. septembra.spresnila prezidentka s tým, že tieto jeho slová potvrdzuje skutočnosť, že sa na Slovensku plánuje zdržať dlhšie.uviedol na sociálnej sieti premiér Eduard Heger (OĽANO). Dodal, že sa teší na osobné stretnutie s pápežom.Z Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) spresnili, že pápež potvrdil svoju návštevu po nedeľnom príhovore a modlitbe Anjel Pána vo Vatikáne.uviedol podľa TK KBS pápež František.Potvrdenie návštevy pápeža Františka na Slovensku je mimoriadne radostnou správou. Uviedol to predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský. Pápež František v nedeľu potvrdil, že prijal pozvanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Slovensko navštívi od 12. do 15. septembra.zdôraznil Zvolenský. Doplnil, že táto správa prichádza aj v súvise so slávnosťou svätých Cyrila a Metoda.podotkol.Zároveň všetkých poprosil k vnútornej príprave na vypočutie pápežovho posolstva.podotkol s tým, že aj tieto témy by mali byť obsahom návštevy pápeža Františka na Slovensku.