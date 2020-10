Čaputová verí, že sa bude viac investovať do oblasti duševného zdravia

Bratislava 10. októbra (TASR) – Prezidentka Zuzana Čaputová verí, že na Slovensku sa bude do oblasti duševného zdravia investovať viac a tak, aby každý, kto potrebuje pomoc, ju dostal včas a odborne. Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý si spoločnosť pripomína v sobotu, to uviedla na sociálnej sieti.



Hlava štátu považuje za veľmi dôležité, aby sme sa okrem svojho fyzického zdravia starali aj o zdravie duševné. "Žijeme náročnú dobu. Dobu, ktorá je spojená so strachom o život, o zdravie. Mnohí ľudia strácajú sociálne istoty. Keď si nevieme pomôcť sami, nechajme si pomôcť od druhých. Pokojne oslovme odborníkov. Verím tomu, že každé trápenie raz pominie a že vo vašich životoch, ak je tam náhodou tma a smutno, raz vyjde slnko," prihovorila sa v krátkom videu.







Zdôraznila, že duša si zaslúži špeciálnu pozornosť. Starostlivosťou o ňu tak človek nepomáha len sám sebe, ale aj svojim blízkym, rodine a komunite.



Svetový deň duševného zdravia vyhlásila Svetová federácia za duševné zdravie v roku 1991.