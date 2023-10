Prezidentka: Verím, že povolebný pat nebude a vládu sa podarí zostaviť

Bratislava 8. októbra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že Slovensku nehrozí povolebný pat a vládu sa podarí zostaviť. Hlava štátu to uviedla v diskusnej relácii TV Markíza Na telo.Čaputová pritom necháva otvorenú otázku, či sa vládnu väčšinu v parlamente podarí zložiť na základe súčasného poverenia, ktoré má líder strany Smer-SD Robert Fico, alebo prípadne toho nasledujúceho, ktoré by dostal Michal Šimečka - šéf Progresívneho Slovenska, druhého najpreferovanejšieho subjektu vo voľbách.Zdôraznila, že sa nezaoberala možnosťou odovzdať prvotné poverenie na zostavenie vlády niekomu inému ako predsedovi víťaznej strany vo voľbách. Odvoláva sa pritom na ústavnú tradíciu.upozornila.Vyjadrila sa aj k 14-dňovej lehote, ktorú dostal Fico. Prezidentka si nemyslí, že je to krátky čas, poukázala pritom na to, že v minulosti bol termín ešte o niečo kratší.upozornila.Naznačila aj to, či by sa postavila proti predloženým nomináciám na ministerské posty. Zdôraznila, že prezident môže nomináciu odmietnuť vtedy, ak existujú závažné dôvody, týkajúce sa konkrétnej osoby. Ako príklad spomenula, že takou prekážkou môže byť obvinenie v prípade človeka, nominovaného na post ministra vnútra." uviedla.