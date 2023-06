Prezidentka vetovala zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Bratislava 5. júna (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok vetovala novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Navrhuje, aby zákon nebol prijatý ako celok. TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec.



"Prezidentka upozorňuje na to, že schválený zákon bol na rokovanie parlamentu predložený ako poslanecký návrh, ktorý neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. V rámci druhého čítania bol navyše schválený rozsiahly poslanecký pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený tesne pred hlasovaním, ktorým sa zásadne zmenilo znenie schváleného zákona," zdôvodnil hovorca.



Nedodržanie zákonom predpísaného procesu malo podľa hlavy štátu významný vplyv aj na vecné nedostatky zákona, najmä na určitosť, zrozumiteľnosť a systémovosť jeho textu, ako aj na nedodržanie požiadaviek právnej istoty.



Za najproblematickejšie prezidentka vníma ustanovenia upravujúce spôsob ukončenia nájomného vzťahu - odstúpením zo strany Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktoré je účinné odo dňa doručenia nájomcovi, ktorý však musí dňom skončenia nájmu vypratať prenajaté pozemky. "Takto formulovaná povinnosť v spojení s úpravou zjavne nesplniteľných a nedodržateľných termínov môže v praxi predstavovať zásah do právnej istoty v spojení s podnikateľskou činnosťou hospodáriacich subjektov, keďže právne normy vytvárajú široký priestor pre svojvôľu SPF," dodal Strižinec.



Za problematické prezidentka považuje aj ustanovenie, podľa ktorého nevyužívanie na dohodnutý účel čo i len jedného z viacerých prenajatých pozemkov, napríklad ponechanie časti úhorom, je dôvodom na odstúpenie od nájomnej zmluvy všetkých pozemkov. Tvrdí, že takto vágne a neurčito formulovaný dôvod pre odstúpenie od zmluvy tiež predstavuje riziko jeho zneužitia na úkor hospodára a rovnako je v rozpore s inými ustanoveniami zákona, keď je nájom možné skončiť iba k 1. novembru rok vopred.



Novelu predložil do parlamentu nezaradený poslanec Tomáš Taraba. Zaviesť mala právo Slovenského pozemkového fondu odstúpiť od nájomnej zmluvy aj pred uplynutím dohodnutého času nájmu v prípade, ak nájomca nevyužíva prenajaté pozemky riadnym spôsobom na dohodnutý účel a so starostlivosťou riadneho hospodára.