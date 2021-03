Prezidentka: Viac ako 600 ambulancií dostane 3100 pulzných oxymetrov

Na snímke sprava šéf Planeo Elektro Peter Benický, riaditeľka zdravotníckeho výboru SK8 Silvia Pekarčíková, spolumajiteľ NAY Peter Zálešák, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo Adriana Šimková, konateľ Unizdrav Ján Lamanec, riaditeľka Alza Slovensko Andrea Slaná, konateľ spoločnosti MLongauer, s. r. o. Martin Longauer počas rokovania prezidentky SR Zuzany Čaputovej s odborníkmi a predstaviteľmi viacerých súkromných spoločností k zvýšeniu dostupnosti oxymetrov pre ľudí v domácej liečbe s ochorením Covid-19 v Prezidentskom paláci v Bratislave 22. marca 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 22. marca (TASR) - Do viac ako 600 ambulancií všeobecných lekárov v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji sa dostane 3100 certifikovaných pulzných oxymetrov. Slúžiť budú na kontrolu pacientov s ochorením COVID-19 v domácej liečbe. Darujú ich internetoví predajcovia. V pondelok o tom informovala prezidentka SR Zuzana Čaputová.povedala hlava štátu.Ako ďalej uviedla, opätovne sa stretla so solidaritou a veľkorysosťou podnikateľského sektora. Pulzné oxymetre sa rozdistribuujú do ambulancií za pomoci Združenia samosprávnych krajov SK8. Pomoc by mala smerovať najmä do najviac zasiahnutých a sociálne znevýhodnených regiónov. Čaputová vyzdvihla prácu samospráv v boji s ochorením COVID-19.Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo Adriana Šimková ocenila, že prezidentka iniciovala takéto stretnutie. Pulzné oxymetre podľa jej slov pomôžu pacientom v tom, aby sa dostali do nemocnice v pravý čas.povedala s tým, že takýto krok môže pacientovi pomôcť aj po psychickej stránke.Predsedníčka sekcie zdravotníctva Združenia samosprávnych krajov SK8 Silvia Pekárčíková doplnila, že vytypovali ambulancie podľa počtu pacientov s ochorením COVID-19 s cieľom, aby sa čoraz menej pacientov dostávalo do zdravotníckych zariadení.