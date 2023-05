Prezidentka: Viaceré profesie čakajú na lepšie ohodnotenie a uznanie

Bratislava 1. mája (TASR) - Viaceré profesie stále čakajú na lepšie ohodnotenie a spoločenské uznanie. Upozornila na to prezidentka SR Zuzana Čaputová pri príležitosti pondelňajšieho Sviatku práce. Ten nám podľa jej slov pripomína právo človeka pracovať v dôstojných podmienkach a za spravodlivú odmenu.



"Dnes očakávame, že pracujúci dokážu za svoju mzdu nielen naplniť svoje základné životné potreby, ale aj žiť dôstojný život. Pre mnohých to však zďaleka nie je realitou," skonštatovala. Poukázala, že ohodnotenie učiteľov, zamestnancov v sociálnych službách, zdravotníctve, výrobe, obchode, na úradoch práce a mnohých ďalších profesiách nezodpovedá ich spoločenskému prínosu.



Sviatok práce podľa hlavy štátu upozorňuje tiež na dôležitosť predchádzať prepadu pracujúcich do chudoby. Zdôraznila, že treba tiež vytvárať pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí čelia rôznym formám znevýhodnenia či podporovať rast silnej strednej triedy.



Slovensko má podľa jej slov šancu stať sa "sociálne spravodlivou spoločnosťou, ktorá si cení každého, kto svojou prácou prispieva k spoločnému dobru". Deklarovala pripravenosť podporiť všetky kroky, ktoré k tomu povedú. "Bude to zároveň znamenať aj väčšiu stabilitu a odolnosť našej spoločnosti voči populizmu a extrémizmu," dodala.



Sviatok práce si pracujúci na Slovensku aj v iných krajinách pripomínajú 1. mája. Viaže sa s udalosťami z roku 1886, keď v Spojených štátoch amerických vyšli do ulíc desaťtisíce ľudí, ktorí požadovali osemhodinový pracovný čas.