Čaputová privítala dohodu EÚ o novom migračnom pakte

Bratislava 20. decembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová víta dohodu členských štátov Európskej únie na novej podobe migračného paktu. Hovorí o začiatku spoločného riešenia. Vyzdvihla, že mechanizmus obsahuje aj princíp solidarity. Uviedla to v stredu.



"Veľmi vítam takúto dohodu, je to niečo, čo môže pomôcť lepšie manažovať migračnú krízu, najmä budúci rok, pretože teraz čísla migrantov prirodzene klesli, a to najmä vzhľadom na poveternostné podmienky a ochladenie," skonštatovala prezidentka. V súvislosti s predpokladaným nárastom migrantov na jar poznamenala, že je najvyšší čas na prijatie takéhoto mechanizmu.



Ocenila, že súčasťou mechanizmu je princíp solidarity. Kopíruje podľa nej to, že ide o spoločný problém a vyžaduje si riešenie a spoluúčasť všetkých krajín.



Ako pripomenula, Slovensko má silnú a intenzívnu skúsenosť s nárastom migrantov z tohto roka. "Vieme, aké problémy to spôsobovalo, ako to bolo zneužívané počas predvolebnej kampane," podotkla prezidentka. Poukázala tiež, že situácia viedla k uzatváraniu hraníc, čím sa znefunkčňuje Schengen.



Prezidentka upozornila, že migrácia je často politicky zneužívaná a vnímaná len ako čisto negatívny jav. "Bude potrebné, aby sme sa aj k tejto téme postavili zodpovedne a, samozrejme, v prvom rade z hľadiska ochrany našich občanov. A zároveň aj ako k príležitosti riešiť nedostatok pracovných síl na Slovensku, ale aj v iných krajinách," uviedla.



Zástupcovia členských štátov Európskej únie a Európskeho parlamentu sa v stredu dohodli na znení návrhu hĺbkovej reformy azylového systému EÚ. V budúcnosti by sa mali zaviesť jednotné postupy na vonkajších hraniciach EÚ a mal by sa tiež vytvoriť mechanizmus solidarity s krajinami na juhu Únie, ktoré sú vystavené silným migračným tlakom.