Štatistika: Prezidentka Z. Čaputová vlani udelila deväť milostí

Bratislava 6. januára (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová udelila minulý rok deväť milostí. O milosť požiadalo 934 ľudí, z toho 422 žiadostiam nevyhovela. Vyplýva to zo štatistík zverejnených na webe Kancelárie prezidenta SR.



Od nástupu do funkcie do konca minulého roka udelila hlava štátu 28 milostí. V roku 2019 omilostila troch ľudí, v roku 2020 šiestich, v roku 2021 aj 2022 zhodne piatich.



Prezidentka už v počte milostí prekonala svojho predchodcu Andreja Kisku, ktorý počas päťročného mandátu omilostil šesť ľudí. Prezident Ivan Gašparovič udelil za dve funkčné obdobia 28 milostí, ale aj dve amnestie.



Na základe žiadosti o milosť a ďalších podkladov, ktoré pre hlavu štátu zabezpečuje minister spravodlivosti, môže prezidentka rozhodnúť o udelení milosti osobe právoplatne odsúdenej za trestný čin. Počas konania o žiadosti o milosť môže nariadiť odloženie alebo prerušenie výkonu trestu. Trest alebo jeho časť môže odpustiť aj podmienečne.



Hlava štátu má právo použiť aj inštitút amnestie, ktorý umožňuje prezidentke hromadné odpustenie trestov za určité trestné činy. Na jej platnosť sa vyžaduje aj podpis predsedu vlády SR alebo ním povereného ministra.