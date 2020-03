Čaputová sa stretla s Matovičom, pozve aj lídrov strán možnej koalície

Bratislava 2. marca (TASR/Teraz.sk) - Prezidentka Z. Čaputová sa stretla s víťazom volieb I. Matovičom a hovorila s ním o možnom zložení koalície. Zatiaľ ho však zostavením vlády nepoverila.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa chce stretnúť s lídrami Sme rodina, SaS a Za ľudí. Ak sa potvrdí, že chcú vstúpiť do koalície, poverí zostavením novej vlády lídra OĽaNO Igora Matoviča. Hlava štátu to oznámila na ich spoločnom brífingu po stretnutí v Prezidentskom paláci.



"Je to naozaj veľká dôvera, ktorá sa dostala tomuto hnutiu a ďalším stranám a primerane k tomu aj veľká zodpovednosť," povedala prezidentka po stretnutí s Matovičom. Dodala, že z ich spoločného rozhovoru vyplýva, že si túto zodpovednosť Matovič uvedomuje.



Hlava štátu plánuje podľa vlastných slov v utorok (3. 3.) pozvať na stretnutie ďalších lídrov, ktorí by sa mohli podieľať na prípadnej budúcej vláde s OĽaNO. "Chcem rešpektovať a musím rešpektovať tempo a možnosti príslušníkov potenciálnych koaličných strán," podotkla. Doplnila, že verí, že sa časovo rozprávajú o dňoch a nie týždňoch.



"Prezidentka ma informovala o tom, aký je postup. Absolvoval som stretnutie s Richardom Sulíkom (SaS) a Borisom Kollárom (Sme rodina), zajtra ma čaká stretnutie s Andrejom Kiskom (Za ľudí). Myslím si, že postup, ktorý zvolila prezidentka, je správny," skonštatoval Matovič. To, že sa ešte pred rozhodnutím poveriť niekoho zostavením vlády stretne aj s ostatnými lídrami, ocenil.



Líder OĽaNO v súvislosti so zostavovaním vlády zdôraznil, že nechce nič urýchľovať. Zároveň však dodal, že chce, aby to bolo čím skôr. Konkrétny termín zatiaľ podľa vlastných slov nemá.



Prezidentka reagovala aj na snahu Matoviča získať ústavnú väčšinu pre prípadnú koalíciu v pléne parlamentu. "Pokiaľ táto vláda má ambíciu robiť ústavné zmeny, tak čím širšia legitimita v parlamente, tým lepšie, lebo iba vtedy dokáže tie ústavné zmeny vykonať," povedala.