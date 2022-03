Prezidentka: Vstup do NATO bol najdôležitejším momentom v histórii SR

Bratislava 29. marca (TASR) - Vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO) bol jeden z najdôležitejších momentov v moderných dejinách Slovenska. Pri príležitosti 18. výročia vstupu SR do NATO to vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová. "Pri pohľade na zbombardované ukrajinské mestá je jasnejšie ako kedykoľvek predtým, akým zásadným míľnikom je pre nás 29. marec 2004," dodala na sociálnej sieti.



Upozornila, že prostredníctvom spojenectva a spolupráce i kombinovanej vojenskej sile členských štátov Aliancie, nebol za viac ako 70 rokov existencie napadnutý žiadny členský štát.



"Členstvo v NATO pre nás znamená najsilnejšiu možnú formu bezpečnostnej záruky a vďaka predsunutej prítomnosti už aj fyzické posilnenie našej obranyschopnosti," zdôraznila prezidentka.