Prezidentka: Vycestovanie so živočíchom mimo EÚ sa zjednoduší

Bratislava 14. apríla (TASR) - Vycestovať so živočíchom mimo Európsku úniu (EÚ) bude jednoduchšie. Zavedie sa možnosť vydávať potvrdenie, ktoré umožní vycestovať do krajiny mimo EÚ s exemplárom živočícha a následne sa vrátiť, a to bez povinnosti zdĺhavého postupu vybavovania vývozných a dovozných potvrdení. Tie nahradí jedno potvrdenie. Vyplýva to z novely zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi, ktorú v piatok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Jedným potvrdením má odpadnúť ďalšie poplatkové zaťaženie žiadateľa spojené s potrebným vydaním viacerých rozhodnutí. Potvrdenie má platiť na určitú dobu a bude sa dať použiť opakovane.



Predkladatelia návrhu, ktorý poslanci Národnej rady SR schválili 28. marca, chceli vyjsť v ústrety napríklad sokoliarom a dovolenkárom, ktorí podľa nich roky apelujú na možnosť vydania špeciálneho potvrdenia, slúžiaceho na vývoz a následný dovoz živočíchov. Pripomínajú účasť na výstavách dravcov, súťažiach či poľovačkách, ďalším účelom sú dovolenky so svojimi "miláčikmi" v krajinách mimo EÚ.



Nová legislatíva nadobudne účinnosť od 1. júna 2023.