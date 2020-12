Prezidentka povedala premiérovi výhrady najprv osobne

Bratislava 27. decembra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová komunikuje svoje názory členom vlády primárne osobne. To, že situácia okolo pandémie nového koronavírusu si vyžaduje zmenu štýlu riadenia, povedala premiérovi Igorovi Matovičovi tiež osobne.



Keďže k zmene v štýle manažovania krízy nedošlo, vyjadrila sa aj v médiách. Pre TASR to uviedol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Dodal, že ponuku na spoluprácu dostal premiér od prezidentky opakovane. Čaputová si podľa neho uvedomuje vážnosť situácie, preto sa snaží konať maximálne konštruktívne.



„Prezidentka primárne svoju nespokojnosť a názory komunikuje členom vlády osobne. Aj s premiérom absolvovala viacero osobných stretnutí vrátane stretnutia, na ktorom mu povedala, že situácia si vyžaduje zmenu štýlu riadenia. Premiér o týchto názoroch prezidentky vedel.



Keďže k zmene v štýle manažovania krízy nedošlo, je pochopiteľné, že v reakcii na otázku moderátora Braňa Závodského vyjadrila prezidentka svoj názor, a to, že premiér by mal zvážiť, či nebude lepšie v takom prípade odovzdať riadenie pandemickej krízy niekomu inému," uviedol pre TASR Strižinec na margo prezidentkinho nedávneho vyjadrenia v rádiu Expres.



S premiérom sa prezidentka podľa hovorcu rada osobne stretne, ponuku na spoluprácu od nej dostal opakovane. „Prezidentka si uvedomuje náročnosť situácie, v ktorej sa táto vláda nachádza. Snaží sa preto konať maximálne konštruktívne. To však nie je v rozpore s tým, že ako hlava štátu má vyjadriť svoj názor alebo byť kritická, ak je na to dôvod," upozornil Strižinec.



V súvislosti s plošným testovaním na začiatku novembra prezidentka podľa hovorcu nevyzvala na jeho zastavenie.



„Tlmočila len informáciu, ktorú dostala od veliteľa operácie a náčelníka generálneho štábu. Z nej vyplývalo, že nie každý, kto sa bude chcieť dať otestovať, sa na test aj dostane. V takom prípade vyzvala, aby vláda prehodnotila sankcie voči ľuďom, ktorí nebudú môcť byť otestovaní, aby výsledkom nebol vznik dvoch kategórií občanov," reagoval.



Strižinec doplnil, že hlava štátu sa opakovane vyjadrila, že testovanie je vhodný nástroj na spomalenie šírenia vírusu spolu s ďalšími krokmi, ktoré odporúčajú odborníci, ako je zníženie mobility či trasovanie kontaktov. „Mobilné odberové jednotky či hromadné testovanie v ohniskách nákazy, považuje prezidentka za správne," skonštatoval hovorca.