Čaputová poďakovala odborníkom na detskej onkológii: Patrí vám uznanie

Bratislava 16. októbra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyjadrila vďaku a uznanie odborníkom, ktorí sa starajú o detských onkologických pacientov. Uviedla to na 30. konferencii detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky v Bratislave.



"Fakt, že sa u nás darí úspešne vyliečiť vyše 80 percent týchto detí, dodáva nádej všetkým rodičom. Znamená to, že detským pacientom poskytujete kvalitnú zdravotnú starostlivosť a za to vám všetkým patrí moje úprimné poďakovanie a uznanie," povedala Čaputová v príhovore.



Hlava štátu skonštatovala, že mnohí lekári, sestry, záchranári a vedci sa v súčasnosti stretávajú s nenávisťou a vyhrážkami, a to len preto, že obhajujú vedecké poznanie a overené skúsenosti, aby ich pacienti dostali to najlepšie, čo momentálne máme k dispozícii.



"Vašou vizitkou je vaša práca – správna diagnostika, výsledky liečby, zachránené životy pacientov. Našou snahou musí byť, aby ste pre svoju prácu mali najlepšie možné podmienky a priaznivú spoločenskú atmosféru. Nedostáva sa vám v dostatočnej miere ani jedného, ani druhého," poznamenala Čaputová. O to je podľa nej cennejšie, že aj v týchto podmienkach dosahujú skvelé výsledky a patria k špičke v liečbe detských onkologických pacientov.



Prezidentka zároveň poďakovala tým, ktorí sa pred 30 rokmi zaslúžili o vznik a rozvoj detskej onkológie a hematológie v Bratislave a aj v iných mestách SR.