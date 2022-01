Prezidentka vymenovala 33 nových vysokoškolských profesorov

Na snímke zľava prezidentka SR Zuzana Čaputová a novovymenovaná vysokoškolská profesorka Alexandra Bražinová počas vymenovania nových vysokoškolských profesorov v Prezidentskom paláci v Bratislave 18. januára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl (odbor):

Rudolf Andoga, doprava



Alexandra Bražinová, epidemiológia



Daša Čížková, imunológia



Ivana Dedinská, vnútorné choroby



Lucia Dimunová, ošetrovateľstvo



Gabriela Dobrovičová, teória a dejiny štátu a práva



Vladimír Frecer, farmaceutická chémia



Martin Hetényi, história



Monika Hudáková, ekonomika a manažment podniku



Peter Jaloviar, pestovanie lesa



Zuzana Kapsdorferová, ekonomika a manažment podniku



Eva Kormaníková, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby



Pavel Král, technológia spracovania dreva



Jozef Krilek, mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby



Michal Kvasnica, automatizácia



Marek Laciak, automatizácia



Jarmila Lazíková, ekonomika a manažment podniku



Kristína Machová, hospodárska informatika



Jozef Martinka, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci



Peter Mičko, slovenské dejiny



Rajmund Mirdala, financie, bankovníctvo a investovanie



Ján Moncoľ, anorganická chémia



Miriam Niklová, pedagogika



František Nový, strojárske technológie a materiály



Alena Otčenášová, silnoprúdová elektrotechnika



Andrea Rosová, logistika



Juraj Ružbarský, strojárske technológie a materiály



František Šimon, literárna veda



Ľubomír Švorc, analytická chémia



Peter Tauš, získavanie a spracovanie zemských zdrojov



Peter Urdzík, gynekológia a pôrodníctvo



Jan Valíček, strojárske technológie a materiály



Róbert Vrábeľ, automatizácia

Bratislava 18. januára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vymenovala 33 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala v Prezidentskom paláci. Počas príhovoru novovymenovaným profesorom poznamenala, že dekréty preberajú v čase, ktorý je pre Slovensko ťažkou skúškou. Poukázala na to, že pandémia má dosah na všetky segmenty spoločnosti a neobišla ani vysoké školy.," povedala prezidentka s tým, že im absentovala prax a z dôvodu izolácie nerozvíjali ani vzťahy dôležité pre ich osobný a profesijný život.Keď sa však na pandémiu pozrieme podľa slov prezidentky ako na príležitosť, musíme vidieť aj to, že ešte hádam nikdy nebolo spoločenské uznanie faktu, že investície do vzdelania a vedy nie sú mrhaním prostriedkov, také silné, ako je teraz. "," uviedla hlava štátu.Od učiteľov a vysokoškolských pedagógov sa podľa Čaputovej očakáva, že vysoké školy pozdvihnú na absolútne centrá excelentnosti v oblasti vzdelávacej, výskumnej i spoločenskej. "," povedala vo svojom príhovore. Rovnako sa očakáva, že hodnota vzdelania a hlas vzdelanosti aj vďaka nim získa v spoločnosti vážnosť a rešpekt.Novovymenovaných profesorov prezidentka vyzvala, aby viedli so svojimi študentami kultivovaný dialóg, učili ich k tolerancii, motivovali ich k občianskej angažovanosti.