Prezidentka vymenovala do funkcie 12 sudcov všeobecných súdov

Bratislava 5. októbra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok v Prezidentskom paláci vymenovala do funkcie 12 sudcov všeobecných súdov. Hlava štátu vyhlásila, že do sudcovského stavu vstupujú v čase, keď justícia na Slovensku potrebuje zásadnú obnovu.



Od novovymenovaných sudcov očakáva, že zásadným spôsobom prispejú k obnove a posilneniu viery v spravodlivosť. "Zvolili ste si ťažké, ale krásne povolanie. Ako málokto môžete pomôcť tomu, aby bola Slovenská republika demokratickým a právnym štátom, ktorý garantuje každému spravodlivosť," zdôraznila.



Ďalej uviedla, že prevzatím dekrétu o vymenovaní za sudcu na seba vedome a dobrovoľne prevzali záväzok, že sa zdržia všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť ich funkcie. "Ako sudcovia máte ústavou a zákonmi garantovanú nezávislosť. Nie je to však privilégium, ktoré vám bolo úradne pridelené ako vyvolenej osobe. Inštitucionálna a individuálna nezávislosť vyplýva zo skutočnosti, že občania majú právo na zákonného, nezávislého, nestranného a spravodlivého sudcu," zdôraznila prezidentka.



Podotkla, že k sudcovskému povolaniu patrí istá zdržanlivosť vo verejnom vystupovaní, ale nik ich nemôže zbaviť práva na slobodu prejavu. "Máte plné právo vysvetľovať verejnosti, ako má chápať právne predpisy a rozumieť ich aplikovaniu. A rovnako sa ozvať aj vtedy, ak budete svedkami toho, že sú ohrozené základné práva a slobody občanov alebo nezávislosť súdnej moci," dodala Čaputová.



Novovymenovanými sudcami sú Róbert Bardač (Okresný súd Bratislava I), Rudolf Bott (Okresný súd Trnava), Matúš Brehovský (Okresný súd Bratislava V), Roman Dula (Okresný súd Banská Bystrica), Jana Fandáková (Okresný súd Spišská Nová Ves), Michaela Glembová (hosťujúca sudkyňa pre obvod Krajského súdu v Žiline), Zuzana Mikulová (Okresný súd Košice II), Zuzana Široká (Krajský súd v Bratislave), Viktória Špyrková (Okresný súd Banská Bystrica), Jana Trnečková (Okresný súd Košice-okolie), Tomáš Uhrik (hosťujúci sudca pre obvod Krajského súdu v Nitre), Martin Vozár (hosťujúci sudca pre obvod Krajského súdu v Trenčíne).