Prezidentka vymenovala do funkcie dvoch rektorov vysokých škôl

Bratislava 26. januára (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala v utorok do funkcie dvoch rektorov vysokých škôl. Univerzitu J. Selyeho v Komárne povedie György Juhász, rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne bude Jozef Habánik.



Prezidentka vo svojom príhovore pripomenula, že dištančná výučba, ktorá je z dôvodu pandémie nového koronavírusu na školách, je náročná. "O to viac oceňujem iniciatívu a tvorivý prístup všetkých, ktorí sa aj v mimoriadne sťažených podmienkach snažia udržať vysokú úroveň vzdelávania na našich univerzitách a vysokých školách," uviedla prezidentka. Poukázala na to, že záujem o štúdium na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa v poslednom období zvyšuje. "Univerzite sa podarilo dosiahnuť, že niektoré technické študijné programy boli akreditované s tým, že spĺňajú najvyššie európske štandardy kvality. Je to veľký úspech a bolo by skvelé, keby sa počet takýchto kvalitných programov, ktoré obstoja aj v medzinárodnom porovnaní, neustále zvyšoval," povedala Čaputová. V súvislosti s aktuálnou situáciou sa podľa prezidentky veľa očakáva od fakulty zdravotníctva.







"Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne je od roku 2004 jedinou vysokou školou na Slovensku, ktorá vyučuje v jazyku národnostnej menšiny," povedala prezidentka s tým, že uplynulé roky sa podmienky štúdia na univerzite zlepšili vďaka tomu, že sa podarilo zrekonštruovať priestor školy, vybaviť laboratóriá modernou technikou a zabezpečiť pre fakulty špičkovú infraštruktúru. Ako dodala, je potešiteľné, že sa to podarilo aj vďaka čerpaniu eurofondov. "Kvalitné vzdelávacie inštitúcie v materinskom jazyku sú jedným z dôležitých predpokladov toho, aby sa príslušníci národnostných menšín mohli cítiť plnohodnotnými občanmi Slovenskej republiky," uviedla prezidentka.



Rektorom zároveň povedala, že vedú inštitúcie, ktoré v najbližšom období musia zvládnuť niekoľko výziev. "Niektoré sú krátkodobé - je potrebné prekonať bezprostredné dôsledky pandémie a pripraviť sa na návrat prezenčného vyučovania. Iné sú dlhodobejšie - vysoké školy majú nezastupiteľnú rolu pri tom, aby sa naša ekonomika transformovala na znalostnú ekonomiku," povedala prezidentka. Ako dodala, spoločne sa musí zastaviť odlev talentov zo Slovenska. "Zvýšiť úroveň kritického myslenia, obmedziť šírenie dezinformácií a odvrátiť s nimi súvisiacu krízu autority odborníkov a vedeckých inštitúcií. Odstrániť akékoľvek pochybnosti týkajúce sa akademickej etiky a integrity v našom vysokom školstve," uzavrela hlava štátu.