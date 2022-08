Prezidentka vymenovala dvoch rektorov vysokých škôl

Bratislava 22. augusta (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala v pondelok popoludní v priestoroch Prezidentského paláca dvoch rektorov vysokých škôl. Katolícku univerzitu v Ružomberku povedie Jaroslav Demko a rektorom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave bude Peter Šimko.



Hlava štátu vo svojom príhovore novovymenovaným rektorom uviedla, že majú zodpovednosť nielen voči učiteľom, študentom a zamestnancom ich škôl, ale predovšetkým voči celej spoločnosti. Poukázala na to, že v nedeľu (21. 8.) sme si pripomenuli výročie sovietskej invázie 21. augusta 1968. "Násilný vojenský zásah ukončil obdobie nádejí na život v slobodnejšej spoločnosti, nastolil obdobie normalizácie a okrem iného vyhnal desaťtisíce Slovákov i Čechov zo svojej vlasti. Naša krajina tak prišla o cenný ľudský potenciál – opúšťali ju kvalifikovaní, vzdelaní a tvoriví ľudia," povedala prezidentka.



"Tým skôr je varovným signálom, ak mladí ľudia zo Slovenska odchádzajú aj dnes, hoci sa už narodili a žijú v slobodnej krajine," uviedla v príhovore. Príčin, pre ktoré uprednostňujú život v zahraničí, je podľa Čaputovej viac a medzi ne patrí aj nespokojnosť s kvalitou vzdelávania, a tiež obava z uplatnenia a z nedostatočného kreditu slovenských vysokých škôl.



Prezidentka uviedla, že pred vysokými školami stojí veľká výzva, a to dostať vysokoškolské vzdelávanie na úroveň, ktorá umožní premenu Slovenska na vedomostnú a inovačnú spoločnosť. "V situácii, keď čelíme novým globálnym problémom a hrozbám, je práve odbornosť, kvalifikovanosť a kreativita ľudí tou najcennejšou komoditou. Silu krajiny v dnešnom svete určuje predovšetkým schopnosť myslieť, tvoriť a reflektovať globálne trendy," vyhlásila.



Rektorom prezidentka uviedla, že do ich rúk je vložená veľká dôvera formovať nastupujúcu generáciu mladých ľudí. Akútnou potrebou zostáva podľa nej pritom budovanie kritického myslenia.