Prezidentka vymenovala nového ministra školstva J. Horeckého

Bratislava 4. októbra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok v Prezidentskom paláci vymenovala nového ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého. Doteraz bol vedením rezortu školstva dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO).



Horecký pôsobil ako učiteľ matematiky a geografie. Na pozíciu riaditeľa bratislavskej Spojenej školy sv. Františka z Assisi nastúpil v máji 2008, viedol ju do júla 2020. Manažérske schopnosti v oblasti školstva zúročil aj ako prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS), ktorým bol v rokoch 2011 - 2019. V januári 2021 sa stal manažérom siete škôl Felix.



Ministri za SaS podali demisie po tom, ako koaliční partneri počas vládnej krízy nenaplnili ich požiadavku na odchod lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády. Vládna kríza sa vyostrila pre pretrvávajúce nezhody Matoviča a predsedu SaS Richarda Sulíka.



Nových ministrov hospodárstva, spravodlivosti aj zahraničných vecí a európskych záležitostí vymenovala Čaputová 12. septembra. Kandidát na post šéfa rezortu školstva v tom čase nebol ešte v rámci koalície dohodnutý, vedením bol preto dočasne poverený premiér.







TASR v tejto súvislosti prináša profi nového ministra.







Ján Horecký sa narodil 23. júna 1968. Učiteľstvo predmetov matematika - geografia študoval v rokoch 1986 - 1991 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V októbri 1996 v bratislavskom Centre ďalšieho vzdelávania absolvoval kvalifikačnú skúšku z predmetu Ciele výchovy a vzdelávania v predmete matematika. V rokoch 2008 - 2010 a v roku 2017 prešiel odbornými školeniami Funkčné školenie vedúcich pracovníkov škôl a Inovatívne funkčné vzdelávanie.



Ako učiteľ matematiky a geografie pôsobil v rokoch 1991 - 1997 na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave. Od roku 1997 do roku 1999 bol správcom Nadácie Novohradská, ktorá slúži na podporu činnosti bratislavského Gymnázia Jura Hronca. Zároveň do roku 2001 bol koordinátorom medzinárodného programu International Baccalaureate a do roku 2003 aj učiteľom matematiky na Gymnáziu Jura Hronca.



V rokoch 2004 - 2008 pôsobil Horecký ako učiteľ matematiky v Spojenej škole Tilgnerova v Bratislave. Od mája 2008 do júla 2020 pôsobil v pozícii riaditeľa bratislavskej Spojenej školy sv. Františka z Assisi.



V rokoch 2011 - 2019 bol prezidentom Združenia katolíckych škôl Slovenska. V januári 2021 sa stal manažérom siete škôl Felix.



Horecký pôsobil aj v komunálnej politike. V rokoch 2006 - 2010 bol poslancom miestneho zastupiteľstva bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Poslancom Karlovej Vsi sa stal aj po komunálnych voľbách v roku 2014 a v roku 2018.



TASR prináša v tejto súvislosti výberovú chronológiu zmien vo vláde SR od nástupu kabinetu Igora Matoviča (OĽANO) po parlamentných voľbách, ktoré sa konali 29. februára 2020.







2020







21. marca - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala vládu Igora Matoviča (OĽANO). Vládnu koalíciu vytvorili OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí, v parlamente získali ústavnú väčšinu. Víťaz volieb OĽANO obsadil v kabinete sedem ministerských pozícií, Sme rodina a SaS po tri ministerstvá a strana Za ľudí dve. Hnutiu Sme rodina pripadol aj post predsedu parlamentu, ktorý obsadil Boris Kollár.







2021







12. marca - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Rezort dočasne viedol vtedajší minister financií Eduard Heger (obaja OĽANO). Krajčí sa vrátil do Národnej rady (NR) SR ako člen poslaneckého klubu OĽANO.







17. marca - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina). Riadenie rezortu dočasne prevzal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).







22. marca - Predseda SaS, vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík podal demisiu, ktorú doručil prezidentke Zuzane Čaputovej. Tá ju prijala na nasledujúci deň a ministerstvo hospodárstva dočasne viedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).







23. marca - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Rezort spravodlivosti dočasne viedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).







25. marca - Hlava štátu Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) a ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS). Vedením rezortu školstva bol poverený vtedajší minister financií Eduard Heger a rezortu diplomacie minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



- SaS pozastavila svoju účasť v koalícii, pokiaľ premiér Igor Matovič (OĽANO) nepodá demisiu.







30. marca - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Následne zostavením novej vlády poverila Eduarda Hegera (OĽANO).







1. apríla - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vládu premiéra Eduarda Hegera. Zložením bola takmer totožná s vládou Igora Matoviča. Expremiér Matovič sa stal ministrom financií. Zmena nastala aj na poste ministra zdravotníctva, Mareka Krajčího vystriedal Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).







9. apríla - Do funkcie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny prezidentka Zuzana Čaputová opätovne vymenovala Milana Krajniaka.







25. mája - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) oznámil, že v súvislosti s dianím v Slovenskom pozemkovom fonde odstúpi z funkcie.







8. júna - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu Jána Mičovského (OĽANO) a do funkcie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vymenovala Samuela Vlčana (nominant OĽANO).







2022







31. augusta - Minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík podal demisiu. Sulík zároveň požiadal ostatných ministrov za SaS, aby demisie nepodávali a počkali do 5. septembra. O návrhoch OĽANO na pomoc ľuďom bola SaS podľa jeho slov pripravená konštruktívne rokovať, ale až po odchode lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády.







5. septembra - Zvyšní traja ministri za stranu SaS podali demisiu. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, minister školstva Branislav Gröhling a minister zahraničných vecí Ivan Korčok tak nasledovali lídra strany a ministra hospodárstva Richarda Sulíka.







13. septembra - Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala demisie ministrov za SaS Richarda Sulíka, Márie Kolíkovej, Ivana Korčoka a Branislava Gröhlinga. Zároveň vymenovala nových ministrov. Rezort hospodárstva povedie Karel Hirman, ministerstvo spravodlivosti Viliam Karas a rezort diplomacie Rastislav Káčer. Dočasným vedením ministerstva školstva poverila premiéra Eduarda Hegera.