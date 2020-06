VIDEO: Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala nových generálov

Bratislava 16. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vymenovala do hodnosti brigádneho generála troch dôstojníkov Ozbrojených síl (OS) SR, a to Štefana Kovácsa, Tibora Králika a Ferdinanda Muríňa. V príhovore ocenila pomoc ozbrojených síl v čase pandémie. Zároveň vyzvala novovymenovaných generálov, aby boli aktívni pri príprave návrhov a plánov na rozvoj ozbrojených síl.Podľa prezidentky sa potvrdili slová o vysokom odbornom a morálnom kredite profesionálnych vojakov, vďaka ktorým majú ozbrojené sily v spoločnosti vysokú dôveru. "," vyhlásila.Prezidentka a vrchná veliteľka OS SR pripomenula, že nároky, ktoré sú na profesionálnych vojakov kladené, sú a musia byť vysoké. "," doplnila.Od nových generálov prezidentka očakáva, že budú príkladom a inšpiráciou. "," zdôraznila.Ferdinand Muríň označil menovanie do hodnosti generála za veľkú poctu i záväzok. Prvá generálska hodnosť podľa neho prináša množstvo nových povinností a osobnú zodpovednosť za rozvoj ozbrojených síl. Za všetkých generálov deklaroval, že urobia všetko, čo bude v ich silách.