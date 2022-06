Prezidentka vymenovala štyroch rektorov vysokých škôl

Bratislava 23. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok v priestoroch Prezidentského paláca štyroch rektorov vysokých škôl. Žilinskú univerzitu v Žiline povedie Ján Čelko, Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre bude druhé funkčné obdobie viesť Klaudia Halászová. Rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa stal Libor Vozár a Akadémie Policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská.



Prezidentka vo svojom príhovore upozornila na problém kvality vysokého školstva. "Diskusiu o kvalite vysokého školstva ešte vždy podmieňuje nutnosť riešiť ten najbytostnejší problém, ich finančné zabezpečenie. Na zásadnejšiu nápravu Slovensko nevyužilo časy relatívnej prosperity a bezpečia," povedala. Podľa nej aktuálne prežívame obdobie, keď našu ekonomiku zasiahli dva roky pandémie a v súčasnosti zasa vojenská agresia Ruska proti Ukrajine. "Do centra pozornosti sa dostávajú naliehavé otázky súvisiace s cenami energií, potravín či dostupnosťou bývania," uviedla.



Zároveň upozornila, že tento problém by mal byť riešený v dohľadnej dobe a nemal by byť odsúvaný do úzadia. "Bolo by však chybou podľahnúť presvedčeniu, že situáciu škôl môžeme riešiť až po tom, keď budú pokryté základné potreby obyvateľstva. K základným potrebám spoločnosti patrí predsa aj vzdelanie, a to môžu zabezpečiť iba adekvátne finančne ohodnotení a motivovaní pedagógovia na kvalitných školách, o ktoré budú mať naši študenti záujem," povedala Čaputová.



Prezidentka pripomenula, že okrem finančného zabezpečenia vysokých škôl je nutné zapracovať aj na ďalších aspektoch, ktoré môžu prispievať k odlivu slovenských študentov do zahraničia. "Dôležitá je aj atmosféra v spoločnosti i na školách, férovosť a dodržiavanie pravidiel, teda aj potieranie praktík, ktoré pred verejnosťou znižujú vážnosť akademického prostredia," uviedla. Ak doplnila, povedané jazykom matematiky, finančné zabezpečenie je nutnou, nie však postačujúcou podmienkou na skvalitňovanie škôl. "Je tu množstvo faktorov, ktoré na rozdiel od financií dokážete ovplyvniť oveľa aktívnejšie a priamejšie," adresovala novovymenovaným rektorom.



Zároveň vo svojom príhovore uviedla, že Slovensko potrebuje vzdelanosť, múdrosť, kompetentnosť a kvalifikovanosť. Ako ďalej doplnila, preto potrebuje slobodné, silné a moderné akademické inštitúcie, ktoré budú vychovávať ďalšie generácie odborne zdatných a mravne bezúhonných ľudí v jednotlivých oblastiach.